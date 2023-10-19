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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023, 17:33 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023, 17:50

Ankara Kadın Cinayeti Haberi: Çankaya, Dikmen'de koca dehşeti: Eşini boğduktan sonra defalarca bıçaklayarak katletti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Ayan 2 çocuğunun da annesi olan eşi Münevver Ayan'ı tülbentle boğduktan sonra defalarca bıçaklayarak katletti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Ahmet Ayan (67), tartıştığı eşi Münevver Ayan'ı (60) tülbentle boğdu.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Ayan, saat 14.00 sıralarında Dikmen Mahallesi'nde oturdukları evde eşi Münevver Ayan ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Ahmet Ayan, 2 çocuğunun annesi eşini tülbentle boğdu. Sesleri duyan komşularının ihbarı sonrası polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde Münevver Ayan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Ayan ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Çiftin akrabası Mehmet Büyükhatipoğlu (52), Ahmet Ayan'ın ciddi psikolojik sorunlar yaşadığını ve tedavi gördüğünü söyleyerek, Kadın yıllarca temizlikçilik, çocuk bakıcılığı yaptı. Aileyi ayakta tutmak için uğraşan bir kadındı. Çok iyi bir insandı, ömrü boyunca büyük zorluklar çekerek yaşadı dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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