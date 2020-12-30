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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş dahil 108 kişi hakkında 'Kobani' iddianamesi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş dahil 108 kişi hakkında 'Kobani' iddianamesi!
30.12.2020 22:39
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Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olayları soruşturması kapsamında terör suçlarından tutuklu HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırladı. Şüpheliler için devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma, 37 kez adam öldürme başta olmak üzere çeşitli suçlardan ceza istendi.


Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olayları soruşturması kapsamında terör suçlarından tutuklu HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırladı. Şüpheliler için devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma, 37 kez adam öldürme başta olmak üzere çeşitli suçlardan ceza istendi.
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