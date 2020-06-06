06.06.2020 10:41

Aleyna Çakır neden öldü? 4 Haziran 2020 tarihinde erkek arkadaşı Ümit Can Uygun tarafından evde ölü bulundu. İntihar ederek vefat ettiği söylenen Çakır'ın ölümü bir anda ortaya çıkan darp videosuyla Twitter'da trend topic oldu. Videoda yer alan görüntülerde Aleyna'nın sevgilisi Ümit Can Uygun tarafından bayılana dek darp edildiği ortaya çıktı. Sosyal medyada görüntüleri izleyenler, bu görüntüler sonrası konunun araştırılması gerektiğini belirterek olayın kapatılmaması için paylaşımlarda bulundu. İşte, dehşet verici anlara ait o görüntüler...





Genç yaştaki Aleyna Çakır'ın ölüm haberi hem ailesini hem de arkadaşlarını derin bir hüzne boğdu. Aleyna Çakır'ın cansız bedenini sevgilisi Ümitcan Uygun buldu fakat daha sonra ortaya çıkan video, söz konusu ölümün intihar değil cinayet olabileceği konusunda soru işaretlerini içinde barındırıyor. Ümitcan Uygun'un sevgilisi Aleyna Çakır'ı darp ettiği ve bayıldıktan sonra videoya çektiği görülüyor.









Facebook'ta soyadlarını aynı yapan sevgililerin, birlikte yaşadığı ifade ediliyor. Olay gecesi Ümit'in arkadaşlarıyla Aleyna'nın evinin önünde toplandıkları, alkol aldıkları ve sabaha karşı da Aleyna'nın ölüm haberinin geldiği iddia ediliyor.





YAKIN ARKADAŞI AÇIKLADI!

Ailesi yüzünden intihar ettiği iddia edilen Aleyna'nın ailesiyle arasının iyi olduğu, yakın arkadaşı tarafından ifade ediliyor.







SOSYAL MEDYA AYAKLANDI

Birçok kişi, bu görüntüler sonrası konunun araştırılması gerektiğini belirterek olayın kapatılmaması için paylaşımlarda bulundu.