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Alanya'da tur yapan safari aracı 7 metre yükseklikten şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Alanya'da tur yapan safari aracı 7 metre yükseklikten şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var
21.07.2021 16:44
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Son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin olduğu safari cipinin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.


Antalya'nın Alanya ilçesinde safariye çıkanların içinde bulunduğu arazi aracı, girdiği virajda 7 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada, Suriye uyruklu kişi öldü, aralarında Türklerin de olduğu 9 kişi yaralandı.



Kaza, saat 13.30 sıralarında Akçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Safari turuna çıkan, M.M.D. yönetimindeki 07 AFM 166 plakalı arazi aracı, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu virajı alamayınca yaklaşık 7 metre mesafeden şarampole yuvarlandı.


Araçta, aralarında Türklerin de olduğu 9 kişi yaralandı, Suriyeli olduğu belirlenen kişi ise yaşamını yitirdi.



Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.


Ölen kişinin cenazesi ise morga kaldırıldı.

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