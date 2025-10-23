PODCAST CANLI YAYIN
Alanya'da freni boşalan kum yüklü kamyon dehşeti: 1 ölü 1 yaralı

Alanya'da freni boşalan kum yüklü kamyon dehşeti: 1 ölü 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde freni boşalan kum yüklü hafriyat kamyonu karşı yönden gelen başka bir kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Şarampole yuvarlanan araçlardaki sürücülerden biri hastanede hayatını kaybederken diğer sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Alanya'nın Elikesik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, taş ocağı yönünden Elikesik merkez yönüne seyreden Abdullah Yücesan (53) idaresindeki 21 D 2101 plakalı kum yüklü kamyonun freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon, karşı yönden gelen C.Ö (48) idaresindeki 07 BMP 494 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan sürücüler ekiplerin yoğun çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdullah Yücesan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer sürücü C.Ö.'nün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bunlar da Var

Maltepe’de dehşet kamerada: Tartıştığı kişiyi arabayla ezdi! 1 ölü
Maltepe’de dehşet kamerada: Tartıştığı kişiyi arabayla ezdi! 1 ölü
''İncinmişsin dedi'' videosuyla ünlenen fenomen Konya’da kamyon içinde ölü bulundu!
''İncinmişsin dedi'' videosuyla ünlenen fenomen Konya’da kamyon içinde ölü bulundu!
Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı
Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı
Korku evinde elektroşoklu darp!
Korku evinde elektroşoklu darp!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle