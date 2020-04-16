Alaattin Çakıcı, Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu! İşte Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü 16.04.2020 10:20

Alaattin Çakıcı, Yeni İnfaz Yasası kapsamında hükümlü bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi. Alaattin Çakıcı, Yeni İnfaz Yasası kapsamında hükümlü bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi. Çakıcı'ya cezaevi çıkışında avukatları, ailesi ve yakın arkadaşları eşlik etti.

Sincan Ceza İnfaz Kurumu kampüsünde tahliyeler, dün sabah saatlerinde başladı. Polis ve jandarma ekipleri, cezaevi önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Hükümlü yakınlarının cezaevi önünde beklemesine izin verilmedi.

Basın mensupları için de cezaevine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bir nokta belirlendi. İnfaz Yasasından yararlanan hükümlülerden bazıları, otobüslere bindirilerek cezaevinden tahliye edildi.

ALAATTİN ÇAKICI'NIN TAHLİYE SONRASI İLK GÖRÜNTÜSÜ

Sincan Ceza İnfaz Kurumu kampüsünde tahliyeler, dün sabah saatlerinde başladı. Polis ve jandarma ekipleri, cezaevi önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Hükümlü yakınlarının cezaevi önünde beklemesine izin verilmedi.

Basın mensupları için de cezaevine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bir nokta belirlendi. İnfaz Yasasından yararlanan hükümlülerden bazıları, otobüslere bindirilerek cezaevinden tahliye edildi.

Alaattin Çakıcı'nın avukatı, tahliye sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Avukat Zeynep Çiftçi; Çakıcı'nın, Saros'ta bir otelde inzivaya çekildiğini duyurdu.