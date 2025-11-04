Aksaray’da öfkeli koca dehşeti: Camı yumrukla kırdı! Kadın KADES'le kurtuldu

CAMI YUMRUKLA KIRDI

Olay, Aksaray Taşpazar Mahallesi 830. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.B. isimli kadın boşanma aşamasındaki eşi S.B. hakkında görüşmek için kız kardeşiyle birlikte avukatının ofisine geldi. Görüşmenin ardından iş hanından çıkıp aracına binen kadın, evine gitmek istediği sırada önüne çıkan S.B. ile karşılaştı.

KONUŞMAK İSTEDİ AMA SALDIRIYA GEÇTİ

Konuşmak istediğini söyleyen S.B., kadından araçtan inmesini istedi. Aracın kapılarını kilitleyerek inmeyen N.B., kaçmaya çalıştığı sırada S.B. aracın camına yumruk atarak kırdı. Büyük korku yaşayan kadın ve kız kardeşi, hemen KADES uygulamasındaki acil butona basarak yardım istedi.

KADES DEVREYE GİRDİ

İhbarın İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'ne ulaşmasının ardından olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Kadın güvenli bir şekilde polis aracına alınırken, eşi S.B. polis ekiplerince sakinleştirildi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

N.B.'nin şikayeti üzerine S.B. gözaltına alındı. Her iki taraf da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.