Akkuyu "nükleer tesis" statüsüne kavuştu! İlk Nükleer Yakıt Teslim Töreni gerçekleştirildi | Video

Son dakika haberi! Türkiye'de cari açık problemini kökünden çözecek enerjide bağımsızlık hamlesinin önemli bir yapı taşı AKKUYU NGS ile atılıyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk Nükleer Yakıt Getirme Töreni düzenleniyor. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telekonferans yöntemi ile katılıyor. Türk-Rus tarihçesinde en büyük ortak projelerden birinin Akkuyu NGS olduğunu belirten Putin, "Türkiye'de gaz merkezi kurulacak, talebi olanlara bu merkezden gazı satacağız." dedi. Putin, Akkuyu NGS'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yetiştirilmesinin, Erdoğan'ın kişisel başarısı sayesinde gerçekleştiğini söyledi. Türkiye'nin nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükseldiğini belirten Erdoğan, "Akkuyu NGS'nin üretime geçmesinden bir önceki aşaması olan nükleer yakıtların santral sahasına getirilmesine şahitlik ediyoruz. Artık Akkuyu nükleer tesis hüviyeti kazanmıştır. 60 senelik gecikmenin ardından nükleer güç sahibi ülkeler arasına girmiştir." dedi.