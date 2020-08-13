Ak Parti'nin 19. yaşına özel şarkı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ayakta alkışladı

13.08.2020 19:06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" ile 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, çeşitli engellemelere rağmen reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 18 yılı geride bıraktı. AK Parti 19. yaşını Ankara'da kutluyor. Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 19. yaşına özel şarkıyı ayakta alkışladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" ile 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, çeşitli engellemelere rağmen reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 18 yılı geride bıraktı. AK Parti 19. yaşını Ankara'da kutluyor. Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 19. yaşına özel şarkıyı ayakta alkışladı.