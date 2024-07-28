AK Parti, Türkiye'nin Mavi Vatan davasını "Masal" olarak tanımlayan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'a sert tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu, Türkiye'nin milli siyasetine karşı Yunanistan'ın sözde tezlerine destek veren, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır" dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de "Atatürk bunları görse sopayla kovalardı" ifadelerini kullandı. Öte yandan konuya ilişkin takvim.com.tr'ye konuşan eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, "Bunların Türkiye gibi bir dertleri yok. Partime acıyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi.