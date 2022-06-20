AK Parti'den CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'lar ve Selçuk Bayraktar ile ilgili hadsiz paylaşımına çok sert tepki

Türkiye'nin ürettiği SİHA'lara düşman olan ve terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye en yakın isimlerden biri olan CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu skandal bir paylaşıma imza attı.



Tanrıkulu, iktidara gelirlerse Selçuk Bayraktar'ı yargılayacaklarını ima etti.







AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Tanrıkulu'nun bu hadsizliğine çok sert tepki gösterdi.



Çelik, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.



AK Parti Sözcüsü, "Yüce Meclis'te görev yapan birilerinin Türkiye'nin gururu olan SİHA'lardan rahatsızlığı Türkiye karşıtlarına verilen destekten başka birşey değildir. Türkiye'nin kazanımlarını koruyacağız ve Türkiye'nin kazanımlarına düşman olan siyasetlere geçit vermeyeceğiz. Bu günler tarihi günlerdir. Dünya alt üst oluş yaşarken, Türkiye'nin milli güvenliği için elde edilmiş stratejik kazanımlara kimlerin saldırdığını görüyoruz. Bu saldırganlığın iç destekçi bulduğu yer ise maalesef yine adresten geldi. Türkiye'nin kazanımlarını, hak ve menfaatlerini korumaya adanmış siyasi ahdimizi bir kere daha tazeliyoruz" ifadelerini kullandı.





İşte Ömer Çelik'in o paylaşımları;



"ÇİRKİN BİR SİYASET"

CHP'nin helalleşme ile hesaplaşma arasında yaşadığı gelgitler, bir siyaset krizine dönüştü. Her helalleşme sözünden sonra Türkiye'nin hak ve menfaatleri ile hesaplaşmak için fırsat kollayan yeni bir çirkin siyaset üretiliyor.

Helalleşme adına bolca hayali sözler söylenirken, Türkiye'nin kazanımları ile hesaplaşma adına her gün yeni bir tehdit üretiyorlar. CHP'nin kendi milletvekilleri tarafından üretilen tehdit siyasetine ve Türkiye'nin kazanımları İle hesaplaşma hevesine suskun kaldığı görülüyor.





"HESAPLAŞMA ARZUSUNUN AÇIK İFADESİDİR"

Son olarak bir CHP milletvekilinin Türkiye'nin milli güvenliği açısından stratejik kazanımı olan SİHA'larımızı ve Bayraktar ailesini hedef alması, husumet siyasetinden beslenen hesaplaşma arzusunun açık ifadesidir. Türkiye'nin kazanımlarına karşı tehdit siyasetidir bu.





Türkiye'nin kazanımları ile hesaplaşmayı siyasetlerinin merkezi haline getirenlerin ve bunlara suskun kalan parti yönetimlerinin helalleşmeye dair söylediği her şey boştur. Türkiye karşıtlarını memnun eden bir husumet siyasetidir bu.



SİHA'larımızdan başta terör örgütü PKK ve uzantıları ile Türkiye düşmanlarının rahatsızlığı anlaşılır bir durumdur. Dünya barışını korumaya ve terörle mücadeleye önem veren herkes için Bayraktar SİHA'ları bir güvencedir. Milli güvenliğimiz açısından güçlü bir kazanımdır.

"TÜRKİYE'NİN KAZANIMLARINA DÜŞMAN SİYASET"

Yüce Meclis'te görev yapan birilerinin Türkiye'nin gururu olan SİHA'lardan rahatsızlığı Türkiye karşıtlarına verilen destekten başka birşey değildir. Türkiye'nin kazanımlarını koruyacağız ve Türkiye'nin kazanımlarına düşman olan siyasetlere geçit vermeyeceğiz.





"BU GÜNLER TARİHİ GÜNLERDİR"

Bu günler tarihi günlerdir. Dünya alt üst oluş yaşarken, Türkiye'nin milli güvenliği için elde edilmiş stratejik kazanımlara kimlerin saldırdığını görüyoruz. Bu saldırganlığın iç destekçi bulduğu yer ise maalesef yine adresten geldi.



Türkiye'nin kazanımlarını, hak ve menfaatlerini korumaya adanmış siyasi ahdimizi bir kere daha tazeliyoruz.