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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024, 17:47 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2024, 17:47

AK Parti'de MYK sonrası Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti MYK'sı 'değişim' ana gündemiyle toplandı. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Suriye'de teröristina izin verilmeyeceğini ve sözde seçimin yapılması durumunda Türkiye'nin hemen müdahale edileceğini belirten Çelik, "Bu bir seçim değildir. Orada bir teröristan kurmak için yapılan bir plandır." dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in CHP ile yaptığı görüşmenin sorulması üzerine Çelik, "Ekonomi yönetimimiz ne yaptığını biliyor, takvim kusursuz şekilde işliyor." ifadelerini kullandı. Çelik, yurt dışı çıkış harcıyla ilgili gelen bir soruya ise, "Son kararın vereceği toplantı yapılmadı. Bu taslakta alternatifler vardır. Biri sızar ve spekülasyon konusu olur." şeklinde konuştu.

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