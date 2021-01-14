AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: Başkan Erdoğan, Makarios heykeli değil Ayasofya'yı açtığı için düşman oldular

AK Parti İstanbul’da Maltepe ve Kartal kongreleri tamamlandı. ‘İnandığın Yolda Yürü’ temasıyla yapılan kongreler büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Kongrede konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, CHP'ye sert sözlerle yüklendi. CHP'nin halka hizmetle işi olmadığını ifade eden Şenocak, "Cumhurbaşkanımız birileri gibi Makarios heykeli açmadı. Cumhurbaşkanımız Ayasofya-i Kebir Camii'yi açtığı için düşman oldular" ifadelerini kullandı.