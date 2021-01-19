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AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan CHP'ye tepki: Namus sözü vermişlerdi 14 bin kişiyi işten attılar

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan CHP'ye tepki: Namus sözü vermişlerdi 14 bin kişiyi işten attılar
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Bayrampaşa Olağan Kongresi'ne katılan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak CHP'yi sert sözlerle eleştirdi. Şenocak, "Namus sözü vermişlerdi. 14 bine yakın işçi kardeşimizi işten attılar, en son işten attıkları kardeşimiz 15 Temmuz Gazisi. En son işe aldıkları kişi 15 Temmuz hain darbe girişimine destek veren biri. İşte CHP zihniyeti bu" sözleriyle duruma tepki gösterdi.


Bayrampaşa Olağan Kongresi'ne katılan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak CHP'yi sert sözlerle eleştirdi. Şenocak, "Namus sözü vermişlerdi. 14 bine yakın işçi kardeşimizi işten attılar, en son işten attıkları kardeşimiz 15 Temmuz Gazisi. En son işe aldıkları kişi 15 Temmuz hain darbe girişimine destek veren biri. İşte CHP zihniyeti bu" sözleriyle duruma tepki gösterdi.
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