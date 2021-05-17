AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş muhalefeti üzecek açıklamalarda bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber ekranlarında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında son dakika açıklamalarında bulundu. Kurtulmuş, muhalefetin erken seçim iddialarına karşı, "Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Genel Seçim 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Ardından 2024 yılında Türkiye'de yerel seçimler yapılacaktır." ifadelerini kullandı. Öte yandan Numan Kurtulmuş, İsrail'in Filistin'de yaptığı zulüm karşısında "BM nerede? AB nerede?" derken Süleyman Tapınağı'nın kurulmasına yönelik "İslam dünyasının amiral gemisi olarak engelleyeceğiz" dedi. Haberin detayları...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber ekranlarında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında önemli açıklamalarında bulundu.

"TAM KAPANMA SONRASI..."

Koronavirüse ait bütün veriler takip ediliyor. Tedbirler buna göre bazen sıkılıp bazen gevşetiliyor. Tam kapanma sonrası kademeli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Millet olarak fedekarlık yapıyoruz. Samimi olarak muhalefetin fikirlerini dinlemeye hazırız.

ERKEN SEÇİM İDDİALARI

Başkan Erdoğan'ın helallik isteme konusuna değinen Kurtulmuş "Bu olay sonrası hemen erken seçimi gündeme getirmek iyi niyet göstergesi değildir. Sandıkta helalleşme değil hesaplaşma olur" ifadelerini kullandı. "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın söylediği insani söze rağmen buradan siyaset üretmek anlaşılır gibi değil" diyen Kurtulmuş dengeyi koruyarak yollarına devam edeceklerini söyledi.

ESNAFA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Pandemi döneminde de üretimin durmaması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, esnafa yönelik eksiklikleri tespit edip ilave destekleri sürdüreceklerini ifade etti. Kurtulmuş vatandaşların tedbirler konusundaki hassasiyetini sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

MASKELERDE "BEN AŞILANDIM" YAZISI

Bu konuda maskenin üzerine bunu yazmaya gerek var mıydı bilmiyorum. Turizm sektöründe çalışan kişilerinde bunun olması turistler için bir güvencedir. En azında psikolojik olarak rahatlatır. Ama maskeye bu yazı yazılmayabilirdi.

1 HAZİRAN'A KADAR HEDEF NE?

Uzmanlar bu haftanın çok kritik olacağını ifade ediyor. Tüm rakamlara bakılacak. Hastalığı bütünüyle ortadan kaldırmak istiyoruz.Tüm uygulamalara bakılacak ve sonrasında bir karar verilecek.

ERKEN SEÇİM İÇİN NE GEREKLİ? ANKETLERDE SON DURUM NE?

Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim 2023'te, genel yerel seçimler ise 2024 yılında yapılacaktır. Erken seçim için iki koşulun oluşması gerekiyor. Siyasetin bir tıkanmışlığı söz konusu değildir. Siyasi şartların olgunlaşmadığı bir dönemde erken seçime gidilmez. Muhalefet algı yapıyor. Sanki onların oyu çok artmış ve Erdoğan'ın oyları düşmüş gibi bir algı yapılıyor. Tüm araştırmalarda AK Parti şu an açık ara birinci partidir. Erken seçim bir matematik işidir. Seçimler vaktinde olacak.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK MI?

Kılıçdaroğlu adaylık konusunda net bir tavır içerisinde değil. İttifakın temel meselelerinde farklılıklar var. İttifakın sadece Erdoğan karşıtlığı üzerinden olmaması gerekiyor.

Z KUŞAĞINI KİMSE ÇANTADA KEKLİK GÖRMESİN

Rakamsal olarak gençlik teşkilatı olarak AK Parti'nin üye sayısı, çok sayıda partinin genel üye sayısından daha fazladır. Gençler arasında son derece aktif olarak çalışıyoruz. Hizmetleri daha iyi anlatıp bu negatif algıları kırmalıyız. Z kuşağını kimse babasının malı olarak görmesin. AK Parti kapsayıcı ve kuşatıcı bir partidir. 15 Temmuz'da Z kuşağının ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Gençlerimiz o gece ülkemizin geleceğine sahip çıktı. Kimse onlara haksızlık etmesin. Kimse onları çantada keklik görmesin.

YAZIKLAR OLSUN!

Siyonist rejimin gücü İsrail topraklarındaki 7-8 milyon kişi değildir. Dünya genelinde çok sayıda bölgeye hakimler. Uluslararası kuruluşlara hakimler. Filistinli Müslümanları insanlık dışı barbar bir şekilde öldürüyorlar. Batı medyası bu durumu Yahudiler-Filistinliler çatışması olarak görüyor. Yazıklar olsun. BM nerede? AB nerede? Kimseden ses çıkmıyor. Dünya kör ve sağır bir şekilde gelişmeleri izliyor.

İSLAM DÜNYASININ AMİRAL GEMİSİ OLARAK ENGELLEYECEĞİZ

İsrail fırsat bu fırsat olarak bakıyor. Süleyman Tapınağı'nı kurmak istiyorlar. İslam dünyasının amiral gemisi olarak bunu engelleyeceğiz. Allahın izniyle siyonizme karşı mücadele edeceğiz. İsrail hangi hayali kurarsa kursun, Türkiye tarihsel rolünü oynamaya devam edecek.

BARIŞ GÜCÜ KURULMALI

Önce diplomasi. İsrail'in fiilen durdurulmasının dışında bir yol kalmadı. Tüm uluslararası organizasyonlar harekete geçmeli. Bölgede bir barış gücü kurulmalı. Sayın Cumhurbaşkanımız şu an bir diplomasi atağı içinde. İnşallah ileride de bir fiili müdahale olacaktır.