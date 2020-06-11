AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan CHP’li Kaboğlu’nun skandal ‘Sultan Ahmet’ teklifine tepki

11.06.2020 23:42

CHP'li İbrahim Kaboğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada Ayasofya tartışmaları üzerinden Sultanahmet Camii’ni de hedef alarak "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta Sultan Ahmet Camii de müze olmalı" ifadeleriyle skandal bir talepte bulunmuştu. A Haber ekranlarında yayınlanan Aklın Yolu programına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan CHP’li Kaboğlu’nun skandal sözlerine yanıt geldi. Yılmaz, Kaboğlu’nun sözleriyle ilgili, "Bastırılmış duyguların dışa vurumu" tespitinde bulundu.

CHP'li İbrahim Kaboğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada Ayasofya tartışmaları üzerinden Sultanahmet Camii'ni de hedef alarak "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta Sultan Ahmet Camii de müze olmalı" ifadeleriyle skandal bir talepte bulunmuştu.

"BASTIRILMIŞ DUYGULARIN DIŞA VURUMU"

A Haber ekranlarında yayınlanan Aklın Yolu programına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan CHP'li Kaboğlu'nun skandal sözlerine yanıt geldi. Yılmaz, Kaboğlu'nun sözleriyle ilgili, "Bastırılmış duyguların dışa vurumu" tespitinde bulundu.