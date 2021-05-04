RAMAZAN İMSAKİYE
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Afrika sorumlusu paket! Ümraniye'de "gaybubet evi" operasyonu! FETÖ'nün sözde Afrika sorumlusu İbrahim Tatar İstanbul'da yakalandı

Afrika sorumlusu paket! Ümraniye'de
04.05.2021 10:31
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında dün, Ümraniye'de "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evine operasyon düzenledi. Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sözde Afrika yapılanması kurucusu İbrahim Tatar, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında dün, Ümraniye'de "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evine operasyon düzenledi.

İBRAHİM TATAR GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda, FETÖ'nün sözde Afrika yapılanmasını başlatan ve örgüt içerisinde üst düzey konumda bulunan İbrahim Tatar, gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ
Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ile bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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