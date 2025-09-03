PODCAST CANLI YAYIN

Adana’da pasaj içinde kadına saldırı kamerada

Adana’da pasaj içerisinde iki erkeğin tartıştıkları kadını darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da pasaj içerisinde 2 erkek, tartıştıkları kadını darbetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saat 07.00 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda bulunan bir pasajda meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi, bir kadınla dükkanın önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheliler, kadına saldırarak darbetti. Saçından tutularak darbedilen kadına çevredekiler müdahale ederek şüphelileri uzaklaştırdı.

Şüphelilerin kadına saldırdığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

