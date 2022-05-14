İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kasten yaralama, kumar oynatma ve kumar yoluyla borçlandırarak haksız kazanç elde etme ve uyuşturucu ticareti gibi olaylara karıştıkları iddia edilen suç örgütü üyelerine yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.







Bu kapsamda organize suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen kişilerin adreslerini tespit eden ekipler, söz konusu yerlere özel harekat polislerinin desteğiyle baskın düzenledi.







Ekipler, evlerde arama yaparken bazı polisler de sokak giriş ve çıkışlarında önlem aldı.







Operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheli, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.