Adana'da ölüme terk edilen yaklaşık 300 civciv ekipler tarafından toplanmaya başlandı

Son dakika haberine göre Adana'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından göl kenarına bırakılan yaklaşık 300 civciv, Çukurova İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından toplandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ise civcivlerin karantinaya alınacağını söyledi. Olayın medyada haber olması üzerineyse AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili açıklama yayınlamıştı. Çelik, açıklamasında, "Bu civcivleri, bu küçük canları ölüme terk edenler insanlıktan nasibini almamış. Küçük canları kurtarmak için hemen harekete geçtik. Yetkili arkadaşlarımız küçük canları kurtarmak için çalışıyor" demişti.







Yılmaz, durumu hemen Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi ancak iddiaya göre herhangi bir kimsenin kendisine yardımcı olmadığını söyledi.

Sabah saatlerinde tekrar göl çevresine gelen balıkçı, civcivlerin bazılarının telef olduğunu, bazılarının da birbirlerini yiyerek hayatta kaldığını gördü. Hemen yem ve su ile hayvanları beslemeye başlayan balıkçı, durumu tekrar yetkililere bildirdi.









Olayın medyada haber olması üzerineyse AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili açıklama yayınladı. Çelik, açıklamasında, "Bu civcivleri, bu küçük canları ölüme terk edenler insanlıktan nasibini almamış. Küçük canları kurtarmak için hemen harekete geçtik. Yetkili arkadaşlarımız küçük canları kurtarmak için çalışıyor" dedi.









Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri civcivleri topladı.









"BU İŞİ YAPANLARIN VİCDANLA BAĞLARI YOK"

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstenmeyen bir olay ama bu işi yapanların vicdanla çok bir bağlarının olmadığı ortada. Biz haber alır almaz ekiplerimizle geldik. Civcivlerin sulaması, yemlemesi yapıldı. Buradan güvenli bir ortama götürülecek. Karantinaya alınacak ve karantina süresi sonunda eğer bir sahibi çıkmazsa bu civcivleri biz çiftçimize sahiplendirip bakımını üstlenmesini sağlayacağız. Böylece civcivlerin yaşaması yönünde elimizden geleni yapacağız. Birkaç civciv sıcaktan ve susuzluktan telef olmuştu. O civcivleri de laboratuvara gönderiyoruz. Onların da tahlillerini yaptırıp önlemleri alacağız" diye konuştu.