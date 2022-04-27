RAMAZAN İMSAKİYE
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Adana'da DEAŞ'a şafak baskını

Adana'da DEAŞ'a şafak baskını
27.04.2022 08:57

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Adana'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı kişileri adreslerini tespit edip, harekete geçti.

Ekipler, belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.

Demir kapıların koçbaşlarıyla kırarak girildiği evlerde arama yapan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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