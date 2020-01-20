Adana Hipodromunda hava destekli dev operasyon! 751 polis katıldı 20.01.2020 23:54

Adana Hipodromu ahırlar bölgesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 751 polisin katıldığı hava destekli yapılan aramalarda cinsel taciz suçundan aranan bir kişi yakalandı.