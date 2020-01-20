Haberler Video Adana Hipodromunda hava destekli dev operasyon! 751 polis katıldı
Adana Hipodromunda hava destekli dev operasyon! 751 polis katıldı

Adana Hipodromunda hava destekli dev operasyon! 751 polis katıldı

20.01.2020 23:54

Adana Hipodromu ahırlar bölgesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 751 polisin katıldığı hava destekli yapılan aramalarda cinsel taciz suçundan aranan bir kişi yakalandı.


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