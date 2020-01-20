Adana Hipodromu ahırlar bölgesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 751 polisin katıldığı hava destekli yapılan aramalarda cinsel taciz suçundan aranan bir kişi yakalandı.
Adana Hipodromunda hava destekli dev operasyon! 751 polis katıldı20.01.2020 23:54
- Adana Hipodromunda hava destekli dev operasyon! 751 polis katıldı
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