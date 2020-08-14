Adalet Bakanı Gül: Yunanistan ile Mısır'ın anlaşması hukuka aykırıdır

14.08.2020 13:30

Son dakika haberleri.. Adalet Bakanı Gül "Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri.. Adalet Bakanı Gül "Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Gül, "Türkiye'yi, en uzun kıyı şeridi olmasına rağmen, Doğu Akdeniz'den dışlama girişimlerinin uluslararası hukukta yeri yoktur. Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz yürütülmeye çalışılan enerji politikalarının uluslararası hukuk nezdinde tutar hiçbir tarafı yoktur." şeklinde konuştu.

Gül, "Akdeniz'de en uzun kıyısı olan Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de dışlamaya kimsenin hakkı yoktur. Türkiye uluslararası hukuk çerçevesinde deniz yetki alanın her türlü faaliyetini sürdürecektir." dedi.