Adalar’daki plaj fiyatları, vatandaşları isyan ettirdi: Halk plajı istiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar'daki plajları kiraladı. Adalar'da yaşayan vatandaşa denize girecek yer kalmadı. Plajların ücretli olmasına tepki yağdı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar'daki plajları kiraladı. Adalar'da yaşayan vatandaşa denize girecek yer kalmadı. Plajların ücretli olmasına tepki yağdı. Kayalıklardan ve kanalizasyon borularının geçtiği yerden denize girmek zorunda kalan vatandaşlar, "Belediye bu işe el atmalı. Bir aile denize girmeye kalksak, günlük 300-500 lira ödemek zorunda kalıyoruz" diyerek "Halk plajı istiyoruz" çağrısı yaptı.