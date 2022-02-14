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Abu Dabi'ye gelen Başkan Erdoğan, Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı

Abu Dabi'ye gelen Başkan Erdoğan, Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı
14.02.2022 16:46

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Resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, BAE ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu. İlişkilerin geleceğine yönelik konuşan Erdoğan, "BAE ile dostluğumuzun ve kardeşliğimizin yeni 50 yılına şekil verecek adımları ziyaretim sırasında beraberce atacağız. Körfez Bölgesi'ndeki tüm kardeş ülkelerin güvenliğini ve istikrarını kendimizinkinden ayrı görmüyoruz. Görüşmeler ve imzalayacağımız anlaşmalarla önemli mesafe alacağımıza inanıyorum. Emirliklerdeki önde gelen yatırımcılarla da bir araya geleceğim." dedi. Emine Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin konuşan Erdoğan, "Eşimin durumu hala pozitif, tedavisi sürüyor." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, KDV indirimi sonrası fiyatları aşağı yönde güncellemeyenler için ise şiddetli cezaların uygulanacağını belirtti. Rusya-Ukrayna gerginliğine değinen Erdoğan, "Biz bölgedeki gelişmeler ki içerisinde en önemlisi Rusya - Ukrayna arasındaki gelişmelerdir, bunları da görüşeceğiz. Ne gibi adımlar atabiliriz bunun üzerinde de ısrarla duracağız." şeklinde konuştu. Öte yandan Erdoğan'ın ziyareti öncesi BAE'de birçok cadde Türk bayraklarıyla süslendi.

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