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Abdullah Ağar: Kiev hem stratejik hem siyasi bir alan! Kiev'i ele geçirmek bir kalbi ele geçirmek gibi

Abdullah Ağar: Kiev hem stratejik hem siyasi bir alan! Kiev'i ele geçirmek bir kalbi ele geçirmek gibi
05.03.2022 15:42

OTOMATİK OYNAT

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Rusya’nın Ukrayna’da gerçekleştirdiği askeri harekat 10. Gününde devam ediyor. Bölgede bombardıman ve çatışmalar sürerken Rus ordusu da ilerleyişine devam ediyor. Peki Rus birlikleri nereden ilerliyor? Rusya ordusu güzergahını nasıl ve hangi kriterlere göre seçti? Çatışma yaşanan stratejik bölgelerin önemi ne? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında Ukrayna’da yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Kiev hem stratejik hem siyasi bir alan! Kiev'i ele geçirmek bir kalbi ele geçirmek gibi" diyerek harita üzerinde çarpıcı tespitler yaptı.

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