ABD'de 3 Kasım'da Trump değil de Joe Biden seçilirse Türkiye-ABD ilişkileri ne olur?

20.08.2020 22:58

ABD'de demokratlar tarafından desteklenen Joe Biden'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan küstah açıklamaları büyük tepki çekmişti. Peki ABD'nin yaklaşan seçimlerinde Joe Biden kazanırsa Türkiye-ABD arasındaki ilişkiler nasıl olacak? Akademisyen Bülent Yavuz, ABD'deki başkanlık seçimlerinde Biden'ın seçilme ihtimalini değerlendirdi. ABD ve Türkiye'nin ekonomik ilişkilere önem vereceğini belirten Yavuz, iki ülkenin de kazan kazan durumunun farkında olduklarını vurguladı. İşte detaylar...

A Haber'deki canlı yayına katılan akademisyen Bülent Yavuz, Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan Biden'ı değerlendirdi.

"ÖNYARGIDAN UZAKLAŞMALIYIZ"

"ABD'de başkan Biden seçilirse Türkiye ilişkileri ne olur?" sorusunu yanıtlayan Yavuz, "Biden geldiği zaman Türkiye'ye karşı hasmane bir tavır alacak' diye önyargıdan uzaklaşmamız lazım." dedi.

Türkiye ve ABD'nin ekonomik olarak daha fazla yakınlaşması gerektiği gerçeğini iki ülkenin de bildiğini vurgulayan akademisyen Bülent Yavuz, "Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin küçük olması ve müthiş bir potansiyele sahip olması, hem ABD hem de Türkiye açısında bir kazan kazan durumu. Türkiye'nin şuanda üzerine gitmediği, üzerinde çalışmadığı en önemli rezerv kaynak diplomatik kaynak olduğunu düşünüyorum. İşin bu tarafı azımsanmayacak kadar önemli" şeklinde konuştu.