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ABD Büyükelçiliği'nden 'sinsi' uyarı! 'CHP miting'i işaret edildi...

ABD Büyükelçiliği'nden 'sinsi' uyarı! 'CHP miting'i işaret edildi...
20.05.2022 09:26

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19 Mayıs'ta Mersin'e ulaştı!

ABD Büyükelçiliği, CHP'nin hafta sonu Maltepe'de düzenleyeceği mitinge yönelik ilginç bir uyarı yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce Bursa'da yapılacağı bildirilen mitingi Canan Kaftancıoğlu bahanesiyle İstanbul'a kaydırmasının ardından ABD Büyükelçiliği, CHP'nin cumartesi günü İstanbul'da yapacağı miting nedeniyle uyarı yaptı. Uyarıda gösterilen şiddete dönüşebileceği söylenirken "Tazyikli su, göz yaşartıcı gaz" gibi provokatif bir dil kullanıldı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce erken seçim tartışmalarını gündeme getirerek 'Milletin Sesi' adını verdiği mitinglere başlayacağını duyurmuştu. Kılıçdaroğlu Mersin'de yaptığı tek mitingin ardından hava şartlarıyla ertelendiğini iddia ettiği mitinglerin 21 Mayıs'ta kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

MİTİNG YERİ DEĞİŞTİ
Bursa'da yapılması beklenen mitingin yerinde de değişiklik yapıldı. Yargıtay tarafından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki hapis cezasının onanmasının ardından Kılıçdaroğlu bu bahaneyle miting için İstanbul'u seçti.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN SİNSİ UYARI
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği, CHP'nin 21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe'de yapacağı miting nedeniyle internet sitesinde, Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik ilginç bir uyarıda bulundu.

Büyükelçilik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe'de CHP'nin miting düzenlemesi planlanıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü önlem aldı. Geçmiş protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldı.

"ŞİDDETE DÖNÜŞEBİLİR"
Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir. Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
ABD'nin bu uyarısı sosyal medyada vatandaşların tepkisini sebep oldu. Kullanıcılar ABD'nin kaos amaçladığını işaret ederek tepki paylaşımları yaptı.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

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