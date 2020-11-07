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ABD Başkanlık seçimini kazanan Joe Biden ile Türkiye'den ilgili ilk yorum!

ABD Başkanlık seçimini kazanan Joe Biden ile Türkiye'den ilgili ilk yorum!
07.11.2020 23:59

ABD Başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılan Demokrat Parti adayı Joe Biden ile ilgili Türkiye'den ilk yorum geldi. Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay A Haber canlı yayınında yeni başkan ile beraber ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi. Biden'ın daha sakin bir üslup izleyebileceğini belirten Çağatay, NATO'da müttefik olamamıza rağmen özellikle Suriye'de terör örgütlerine olan desteğin sürdürülmesinde ısrar edilmesi halinde anlaşmazlıkların yaşanacağını ifade etti.


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