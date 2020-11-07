ABD Başkanlık seçimini kazanan Joe Biden ile Türkiye'den ilgili ilk yorum!

ABD Başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılan Demokrat Parti adayı Joe Biden ile ilgili Türkiye'den ilk yorum geldi. Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay A Haber canlı yayınında yeni başkan ile beraber ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi. Biden'ın daha sakin bir üslup izleyebileceğini belirten Çağatay, NATO'da müttefik olamamıza rağmen özellikle Suriye'de terör örgütlerine olan desteğin sürdürülmesinde ısrar edilmesi halinde anlaşmazlıkların yaşanacağını ifade etti.