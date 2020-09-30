Haberler Video Haber Videoları ABD Başkanı Donald Trump le Biden'ın seçim öncesi ilk canlı yayın tartışması başladı

ABD Başkanı Donald Trump le Biden'ın seçim öncesi ilk canlı yayın tartışması başladı

ABD Başkanı Donald Trump le Biden'ın seçim öncesi ilk canlı yayın tartışması başladı
30.09.2020 05:54

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek 59. başkanlık seçimleri yaklaşırken gözler, Başkan Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden ilk canlı yayın tartışmasını gerçekleştirdi. Tartışmanın ana konuları arasında Yüksek Mahkeme, Kovid-19, ekonomi, kentlerdeki polis şiddeti karşıtı gösteriler ve ırkçılık yer aldı.


Haber Videoları