ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek 59. başkanlık seçimleri yaklaşırken gözler, Başkan Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden ilk canlı yayın tartışmasını gerçekleştirdi. Tartışmanın ana konuları arasında Yüksek Mahkeme, Kovid-19, ekonomi, kentlerdeki polis şiddeti karşıtı gösteriler ve ırkçılık yer aldı.
ABD Başkanı Donald Trump le Biden'ın seçim öncesi ilk canlı yayın tartışması başladı
30.09.2020 05:54
- ABD Başkanı Donald Trump le Biden'ın seçim öncesi ilk canlı yayın tartışması başladı
- ABD Başkanı Donald Trump le Biden'ın seçim öncesi ilk canlı yayın tartışmasını gerçekleştirdi
- Paris’te terör örgütü PKK yandaşları ve Ermeniler birlikte gösteri düzenledi
- Usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman için övgü dolu sözler
- İşgalin bitişini gözyaşlarıyla müjdeleyen Azerbaycanlı spiker Jale Hesenli A Haber’e konuştu
- Gardaş vurdukça Ermenistan askerleri titriyor! Cephede hüngür hüngür ağladılar
- İran'dan Ermenistan'a 'askeri destek' açıklaması! "TIR'lar sınırda bekletiliyor"
- CHP Lideri iskambilci çıktı: Bana "kağıt oynamayı bilmiyor" diyenler çıksın bakalım karşıma
- Paralar nerede Ekrem! Usta oyuncu Zihni Göktay CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu’na ateş püskürdü!
- Ermeni propagandası yapan Rus gazeteci cephedeki Ermenistan askerlerini rezil etti! Arkalarına bakmadan kaçtılar...
- Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
- HDP Milletvekili Habip Eksik Kars'ta görevini yapan polisi tehdit etti