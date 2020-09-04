A News Meis açıklarında: Yunanistan Doğu Akdeniz'de gerginliği artırıyor!

04.09.2020 13:48

Yunanistan'ın askeri sevkiyat yaptığı haberleriyle gündeme gelen, Türkçe adı Kızılhisar olan Meis Adası, Türkiye kıyılarından Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 2,1, Yunanistan'ın ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Peki Meis Adası'nda son durum ne? A News muhabiri Cafer Hasan Meis Adası yakınlarından son gelişmeleri ve yaşananları aktardı. Hasan, "Yunanistan yakın zamanda Meis Adası'na askeri ekipman ve mühimmat çıkarması yaptı. Bu uluslararası yasa ve 1947 Paris Barış Anlaşaması'na karşı bir faaliyet." dedi.