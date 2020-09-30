Son dakika haberine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ana kadar 2300 Ermeni askerinin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, gece boyu süren çatışmalarda Ermenistan'a ait bir S-300 sisteminin imha edildiği duyuruldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ise, Ermenistan'a ait iki Su-25 savaş uçağının düştüğünü açıkladı. Uçağın düşmeden önce paraşütle atlayan pilotunu A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak görüntüledi. İşte pilotun atlama anındaki görüntüleri...
A Haber düşen Ermeni uçağından atlayan pilotu görüntüledi | Video
30.09.2020 14:13
- A Haber düşen Ermeni uçağından atlayan pilotu görüntüledi | Video
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