8. ve 12. sınıflar için müfredat düzenlemesi olacak mı? Bakan Ziya Selçuk A Haber'de açıkladı

16.09.2020 23:13

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber'de canlı yayınlanan Memleket Meselesi programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu." 8. ve 12. sınıflar için müfredat düzenlemesi olacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Selçuk, "Öğrenciler bütün müfredatten sorumlu olacaklar. " ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber'de canlı yayınlanan Memleket Meselesi programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu." 8. ve 12. sınıflar için müfredat düzenlemesi olacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Selçuk, "Öğrenciler bütün müfredatten sorumlu olacaklar. " ifadelerini kullandı.