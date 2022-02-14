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6 muhalif parti HDPKK ile gizli ilişki yaşayacak! "Hiç kimsenin yemediği siyasi hile"

6 muhalif parti HDPKK ile gizli ilişki yaşayacak! "Hiç kimsenin yemediği siyasi hile"
14.02.2022 11:02

OTOMATİK OYNAT

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "çalışma yemeğinde" bir araya geldi. 6 partinin arasında ittifakın net bir şekilde ortağı olduğu bilinen HDPKK'nın bulunmaması dikkat çekti. Peki muhalefetin siyasi hilesinin arka planında ne var? İttifakın görünmeyen yedinci ortağı HDP neden masa altında bırakıldı? Gazeteci Nedim Şener, bugünkü köşesinde muhalefetin HDP tutumuna ilişkin çarpıcı tespitlere yer verildi.

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