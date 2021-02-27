28 Şubat darbesinin üzerinden 24 yıl geçti! A haber canlı yayınına bağlanan Yiğit Bulut anlattı

Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat süreci Türk ekonomisine ağır darbe vurdu. 1997-2000 döneminde sermaye kesimine 34 milyar dolar fazladan faiz ödenirken, dolar/TL paritesi 5,5 kat, faiz giderleri 9,4 kat arttı. 28 Şubat süreci Türkiye ağır ekonomik bedeller ödetti. Bundan sonraki süreçte AK Parti iktidarında atılan önemli adımlarla ekonomik yükseliş başladı. Son dönemde koronavirüs salgınına rağmen Türkiye ekonomisini büyütmeyi başardı. A Haber canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut 28 Şubat darbesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.