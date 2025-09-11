PODCAST
22 ilin emniyet müdürü merkeze alındı! Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 37 ile yeni atama
Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 10:35
Başan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları ile emniyet teşkilatında büyük bir değişiklik yapıldı. 22 ilin emniyet müdürü merkeze alınırken, 37 ile yeni emniyet müdürü atandı.
