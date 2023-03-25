CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak aday olarak açıklayan Altılı Masa, 6 Mart'tan bu yana Kandil'deki terör elebaşlarını coşturdu. Peş peşe videolar yayınlayan PKK elebaşları, Millet İttifakı'na methiyeler düzerken, Kılıçdaroğlu'na tam destek verdi. Edirne'de tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da masa ortaklarına parmak sallayıp Tutum Belgesi'ni dayattı. İşte Kandil-HDP-CHP hattındaki 18 günlük skandal süreç...







6 MART: Meral Akşener zoraki masaya döndü. Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu oldu.







8 MART: Selahattin Demirtaş "HDP masaya gelemez" diyen Akşener'e açık mektup yazıp adeta parmak salladı.







12 MART: PKK elebaşı Mustafa Karasu "Altılı Masa'ya ilgi oldu, toplumda umut yarattı. HDP sorumluluğunu yerine getirecek" diyerek talimat verdi.







15 MART: PKK elebaşlarından Murat Karayılan da Altılı Masa'ya destek vererek, "Önder Apo'nun özgür olma vakti geldi" dedi.

18 MART: Demirtaş kaleme aldığı yazıda, "Tutum Belgesi'ndeki politikalara yaklaşım nasıl olacak?" diye sorarak Kılıçdaroğlu'na destek için dayatmayı yaptı.







20 MART: Günlerce konuşulan HDP-Kılıçdaroğlu görüşmesinde bir dizi pazarlıkların ardından anlaşma sağlandı. İki taraf arasında bakanlık-vekillik pazarlığı yapıldığı iddiaları şok etkisi yarattı.







21 MART: Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" sloganlarının atıldığı Nevruz kutlamalarında ön sırada saf tutan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, "Bu bahar başka güzel gelecek" dedi.







22 MART: HDP, Kılıçdaroğlu lehine cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmama kararı aldı. İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'na "HDP'nin olduğu denklemde olmayız" diyerek tepki gösterdi.

23 MART: PKK elebaşı Duran Kalkan, "AK Parti- MHP'yi yıkmak için mücadele edeceğiz. Seçimde biz bu temeldeyiz" dedi.







KHK, FETÖ VE PKK'LILARA SESLENDİ: BANA OY VERECEKSİNİZ

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de katıldığı canlı yayında Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Gezi Parkı tutuklularının serbest kalmasının yanı sıra, KHK ile meslekten men veya ihraç edilenlerin de haklarının iade edileceğini yineledi.







SAKIK'TAN HADSİZ SÖZLER

Kılıçdaroğlu, sunucu İsmail Küçükkaya'nın, "Demirtaş ve Kavala'nın, Gezi Parkı tutuklularının serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" şeklindeki sözlerini hatırlatması üzerine büyük bir heyecanla araya girerek, "KHK mağdurları. Onlar da var. KHK mağdurlarının mağduriyetinin giderilmesini istiyorsanız bana oy vereceksiniz" şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Kandil ve Pensilvanya'nın ne talebi varsa Kemal Bey vaat olarak ifade ediyor. Kılıçdaroğlu bu sözleriyle aynı zamanda yürütmenin yargıyı kontrol edeceğini ve mahkemeleri rafa kaldıracağını açıkça itiraf ediyor. CHP despottur, değişmez!" dedi. Öte yandan Artı TV'ye konuşan eski HDP milletvekili Sırrı Sakık da "100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz" diyerek skandal sözler sarf etti.







SON SÖZÜ MİLLET SÖYLEYECEK

15 Temmuz Derneği, "KHK mağdurlarının mağduriyetinin giderilmesi için bana oy vereceksiniz" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na, sosyal medyada yayımladığı mesajla tepki gösterdi. Derneğin mesajında, "FETÖ ve PKK ile açıktan ittifak kuran Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz gecesi vatan için canını hiçe sayan bu milletin henüz son sözü söylemediğini hatırlatmak isteriz" denildi. Twitter'da da vatandaşlardan tepki yağdı. İşte mesajlar:

Aslan Değirmenci: Kılıçdaroğlu'nun KHK'lı dediği kişiler FETÖ/PDY, PKK ve DHKP-C'ye üyelik, iltisak veya bunlarla irtibat nedeniyle görevden alınan kişiler.

Haluk Mustafa Toker: FETÖ dostu, PKK kardeşi ve LGBT üyesi!

Ekrem Susta: Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyleyenler milliyetçilik masalları anlatmasın.

Serdar Atayurt: Cumhurbaşkanı adayı, yargıya müdahale ederek vatan hainlerini serbest bırakacağını vaat etti.

Hüseyin Baytemir: Allah devletimizi Bay Bay Kemal'in eline düşürmesin.







KHK'LILAR HAVUCU ALDI, DESTEĞİ AÇIKLADI

Sabah'ta yer alan habere göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Olağanüstü Hâl (OHAL) gereği FETÖ ile PKK gibi terör örgütleriyle ilişkisi bulunan isimler KHK ile görevden uzaklaştırılmıştı. Kılıçdaroğlu, KHK'lıları yeniden devlet kurumlarına yerleştirmeyi seçim vaadi olarak sunuyor. KHK'lı Platformları Birliği, Kılıçdaroğlu'nu 14 Mayıs'ta destekleyeceklerini açıkladı.