UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Kırıkkale’de çocukların cinsel istismarı iddialarına yönelik operasyon! 35 zanlı gözaltına alındı, 5 firari aranıyor

Kırıkkale’de çocukların cinsel istismarı iddialarına yönelik operasyon! 35 zanlı gözaltına alındı, 5 firari aranıyor

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Kırıkkale’de reşit olmayan kişilerin cinsel istismarı iddialarının da yer aldığı soruşturma kapsamında merkez, Yahşihan ve Bahşılı’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 40 zanlıdan 35’i yakalanırken, firari 5 şüphelinin aranması sürüyor.

Kırıkkale kent merkezi ile Yahşihan ve Bahşılı ilçelerinde "fuhuş", "uyuşturucu" ve "çocukların cinsel istismarı" suçlarına yönelik 123 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 40 şüpheliden 35'i yakalanırken, fuhşa zorlanan 4 mağdur kadın kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet sentetik uyuşturucu hap ile 1 adet şırınga ele geçirildi, firari 5 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Ankara’da fabrikada ölümle sonuçlanan kaza kamerada: Çelik platformun altında kaldı
Ankara’da fabrikada ölümle sonuçlanan kaza kamerada: Çelik platformun altında kaldı
Balıkçı İzzet Sırtbaşı'nın öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Balıkçı İzzet Sırtbaşı'nın öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Eskişehir'de çıkan tartışmada 20 yaşındaki genç bacağından bıçaklandı
Eskişehir'de çıkan tartışmada 20 yaşındaki genç bacağından bıçaklandı
Brüksel'de kritik Türkiye-Belçika zirvesi: Terör ve organize suçla mücadele ele alındı
Brüksel'de kritik Türkiye-Belçika zirvesi: Terör ve organize suçla mücadele ele alındı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle