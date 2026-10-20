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Kırıkkale’de çocukların cinsel istismarı iddialarına yönelik operasyon! 35 zanlı gözaltına alındı, 5 firari aranıyor

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 18:08 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2026 18:24

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Kırıkkale’de reşit olmayan kişilerin cinsel istismarı iddialarının da yer aldığı soruşturma kapsamında merkez, Yahşihan ve Bahşılı’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 40 zanlıdan 35’i yakalanırken, firari 5 şüphelinin aranması sürüyor.

Kırıkkale kent merkezi ile Yahşihan ve Bahşılı ilçelerinde "fuhuş", "uyuşturucu" ve "çocukların cinsel istismarı" suçlarına yönelik 123 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 40 şüpheliden 35'i yakalanırken, fuhşa zorlanan 4 mağdur kadın kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet sentetik uyuşturucu hap ile 1 adet şırınga ele geçirildi, firari 5 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.