15 Temmuz 2016'da millet, zillete karşı galip geldi. FETÖ'cü ayaklanmada 252 vatan evladı şehadet şerbeti içti. 'Milletin Zaferi'nin 8. yıl dönümünde kahramanlar rahmetle anılırken Başkan Erdoğan'ın ilk durağı İstanbul Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitler Makamı oldu. Erdoğan burada Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu, şehitler için okunan duaya eşlik etti. "Milletin destan yazdığı günde tek yürek, tek bilek olduk" diyen Erdoğan, "15 Temmuz'a tiyatro diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz" şeklinde konuştu.