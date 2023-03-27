RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları 14 Mayıs 2023 SEÇİM ANKETİ OY ORANLARI! AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti... Son seçim anketi sonuçlarına göre hangi parti önde?

14 Mayıs 2023 SEÇİM ANKETİ OY ORANLARI! AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti... Son seçim anketi sonuçlarına göre hangi parti önde?

14 Mayıs 2023 SEÇİM ANKETİ OY ORANLARI! AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti... Son seçim anketi sonuçlarına göre hangi parti önde?
27.03.2023 10:47

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14 Mayıs 2023 seçim anketi oy oranları hakkında bilgiler vatandaşların en merak ettiği konulardan birisi oldu. Mayıs seçimlerine artık iki aydan az bir zaman kala son seçim anketi sonuçları gündeme geliyor. Son seçim anketi sonuçlarına göre hangi parti önde sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konulardan birisi olarak karşımıza çıktı. Bu kapsamda son seçim anketi sonuçlarıyla ilgili açıklama A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan geldi.

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