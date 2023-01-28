Altılı masa, 11 kez bir araya geldi. Tam 71 saat 50 dakika muhabbet etti. Ama hala bir aday belirleyemedi.







Tek ortak nokta, kurabiyelerin lezzetiydi! Bunun dışında hiçbir karar alamayan masa, yine manşeti verdi!







KEMAL KILIÇDAROĞLU

"Masayı kur abi" dediler. Olay kurabiyeye geldi. Birkaç tane daha yemeye adayım... "Ekrem" pardon "Ekler" de var mı?







MERAL AKŞENER

Kurabiyeleri de ben seçtirdim! Beğenmeyeni fena çarparım!







AHMET DAVUTOĞLU

Geçen ay ev sahibi bendim, ama kimse ikramlarımı beğenmedi! Masadan kalkıp tatlı tatlı kriz mi çıkarsam acaba?







ALİ BABACAN

Çocuk bezinin yanında kurabiye de mi satsam! Meral Hanım sen HeDe Paketi hazırlayıp Edirne'ye gönderelim...







TEMEL KARAMOLLAOĞLU

Şekerim düştü, tansiyonum çıktı. 9 saattir oturuyoruz. Bi fincan İngiliz çayı yok mu?







GÜLTEKİN UYSAL

Kurabiyeden payıma düşen oran yüzde 0.01 mi? Ben anlamam herkes kadar yerim! Çaktırmadan bi tane götüreyim!