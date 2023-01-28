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11. toplantıda da aday çıkaramayan 6’lı masanın ortak kararı kurabiye!

11. toplantıda da aday çıkaramayan 6’lı masanın ortak kararı kurabiye!
28.01.2023 07:57

OTOMATİK OYNAT

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Kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği 6’lı masanın 9 saat süren 11. toplantısından da aday çıkmadı. Takvim Gazetesi 28 Ocak 2023 tarihli Ortak Karar Kurabiye manşetiyle konuyu ele aldı.

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Altılı masa, 11 kez bir araya geldi. Tam 71 saat 50 dakika muhabbet etti. Ama hala bir aday belirleyemedi.



Tek ortak nokta, kurabiyelerin lezzetiydi! Bunun dışında hiçbir karar alamayan masa, yine manşeti verdi!




KEMAL KILIÇDAROĞLU
"Masayı kur abi" dediler. Olay kurabiyeye geldi. Birkaç tane daha yemeye adayım... "Ekrem" pardon "Ekler" de var mı?




MERAL AKŞENER
Kurabiyeleri de ben seçtirdim! Beğenmeyeni fena çarparım!




AHMET DAVUTOĞLU
Geçen ay ev sahibi bendim, ama kimse ikramlarımı beğenmedi! Masadan kalkıp tatlı tatlı kriz mi çıkarsam acaba?




ALİ BABACAN
Çocuk bezinin yanında kurabiye de mi satsam! Meral Hanım sen HeDe Paketi hazırlayıp Edirne'ye gönderelim...




TEMEL KARAMOLLAOĞLU
Şekerim düştü, tansiyonum çıktı. 9 saattir oturuyoruz. Bi fincan İngiliz çayı yok mu?




GÜLTEKİN UYSAL
Kurabiyeden payıma düşen oran yüzde 0.01 mi? Ben anlamam herkes kadar yerim! Çaktırmadan bi tane götüreyim!

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