10-16 Nisan koronavirüs vaka haritasında korkutan tablo! İşte alarm veren iller! Tam kapanma kapıda!

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 10-16 Nisan koronavirüs vaka haritasında durumun vahameti ortaya çıktı. 1 Mart itibarıyla geçilen normalleşmenin ardından yükselen koronavirüs vakaları son 24 saatte 55 bini aştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vaka sayılarının tavan yapmasının ardından Kabine Toplantısı çıkışı kısmi kapanma karar aldıklarını duyurdu. Erdoğan, 15 günlük kısmi kapanma olacağını daha sonrası için duruma göre hareket edileceğini açıklamıştı. Dün açıklanan koronavirüs vaka haritasının ardından kısmi kapanma yerine tam kapanma mı geliyor? soruları sorulmaya başlandı. Uzmanlar 15 günü beklemeden hemen tam kapanmaya geçilmesi gerektiğini açıkladı. İşte koronavirüs vaka haritasında alarm veren iller.