Gaziosmanpaşa'da gıda denetiminde 15 ton bozuk et ele geçirildi
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 16 mahallede gerçekleştirilen gıda denetimlerinde halk sağlığını tehdit eden 15 ton bozuk et ele geçirildi. Denetimler kapsamında 16 iş yeri mühürlenirken 153 iş yerine para cezası uygulandı.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 16 mahalleyi kapsayan gıda denetimlerinde 15 ton bozuk et ele geçirildi. Halk sağlığını tehdit eden ürünlerin tespit edildiği denetimlerin ardından 16 iş yeri mühürlendi.
Denetimler kapsamında ayrıca 153 iş yerine para cezası kesildi. Açıklanan sonuçlar, ilçede yürütülen gıda kontrollerinin kapsamını ortaya koydu.
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel