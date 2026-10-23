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Denetimler kapsamında ayrıca 153 iş yerine para cezası kesildi. Açıklanan sonuçlar, ilçede yürütülen gıda kontrollerinin kapsamını ortaya koydu.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 16 mahalleyi kapsayan gıda denetimlerinde 15 ton bozuk et ele geçirildi. Halk sağlığını tehdit eden ürünlerin tespit edildiği denetimlerin ardından 16 iş yeri mühürlendi.