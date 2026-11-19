GTA 6 çılgınlığı iş hayatını durdurdu: İzin talepleri rekor kırdı, bazı şirketler bugünü tatil ilan etti
Oyun dünyasında 13 yıldır süren büyük bekleyişin ardından Grand Theft Auto 6'nın (GTA 6) erişime açıldığı belirtiliyor. Milyonlarca oyunseverin konsol başına geçmek için geri sayım yaptığı oyunun çıkışıyla birlikte küresel ölçekte ilginç bir hareketlilik yaşanıyor. Dünya genelinde izin taleplerinin rekor seviyeye ulaştığı öne sürülürken, yaklaşık 12 milyon kişinin bugün işe gitmemesinin beklendiği ve bazı şirketlerin çıkış gününü haftalar öncesinden tatil ilan ettiği iddia edildi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel