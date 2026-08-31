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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İstanbul'da ilan etti: Mekke Savunma İttifakı'nın resmi adı ve ilkeleri belirlendi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İstanbul'da ilan etti: Mekke Savunma İttifakı'nın resmi adı ve ilkeleri belirlendi

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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulan tarihi askeri ve diplomatik ortaklıkta en kritik adım atıldı. İstanbul'da düzenlenen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kurulan dev paktın resmi adının Mekke Savunma İttifakı olduğunu açıkladı. Fidan, ittifakın barışçıl bir vizyona sahip olduğunu ve tüm dost ülkelere kapısının açık bulunduğunu belirtti.

Bakan Fidan İstanbuldaki ilk komite toplantısında adını açıkladı: Mekke Savunma İttifakı
Bakan Fidan İstanbul'daki ilk komite toplantısında adını açıkladı: Mekke Savunma İttifakı
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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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