Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İstanbul'da ilan etti: Mekke Savunma İttifakı'nın resmi adı ve ilkeleri belirlendi
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulan tarihi askeri ve diplomatik ortaklıkta en kritik adım atıldı. İstanbul'da düzenlenen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kurulan dev paktın resmi adının Mekke Savunma İttifakı olduğunu açıkladı. Fidan, ittifakın barışçıl bir vizyona sahip olduğunu ve tüm dost ülkelere kapısının açık bulunduğunu belirtti.
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel