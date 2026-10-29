Başkan Erdoğan ve Mirziyoyev'den tarihi imza: Ankara'da 5 kritik stratejik anlaşma kabul edildi

Başkan Erdoğan ve Mirziyoyev'den tarihi imza: Ankara'da 5 kritik stratejik anlaşma kabul edildi

Ekiplerin yaptığı incelemede, 2 kişinin kaya parçalarının altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan kişi kentteki hastanelere sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göreme Açık Hava Müzesi civarında, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçaları vatandaşların bulunduğu bölgeye düştü.