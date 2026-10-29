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Kapadokya Göreme'de peribacası çöktü! Yıkımdan saniyeler sonra panik anları kamerada

Kapadokya Göreme'de peribacası çöktü! Yıkımdan saniyeler sonra panik anları kamerada

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Kapadokya’daki Göreme Açık Hava Müzesi’nin girişinde bir peribacası çöktü. Nevşehir Valisi, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edilirken çöküşün ardından yaşanan panik anları kameraya yansıdı.

Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Göreme Açık Hava Müzesi civarında, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçaları vatandaşların bulunduğu bölgeye düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, 2 kişinin kaya parçalarının altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan kişi kentteki hastanelere sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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