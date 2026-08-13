Küçükçekmece'de öğrenci servisi kazası: 5'i ağır 13 yaralı
Küçükçekmece E-5'te yaz kursu öğrencilerini taşıyan araç bariyere çarptı. 5'i ağır 13 çocuk yaralanırken, sürücü gözaltına alındı.
İstanbul Küçükçekmece E-5 Karayolu Florya Yanyol mevkiinde yaz kursu öğrencilerini taşıyan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Can pazarının yaşandığı feci kazada 5'i ağır olmak üzere 13 çocuk yaralanırken, sürücü M.K. gözaltına alındı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel