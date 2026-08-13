Başkan Erdoğan'dan Külliye'de anlamlı kabul: Şehit aileleriyle bir araya geldi

İstanbul Küçükçekmece E-5 Karayolu Florya Yanyol mevkiinde yaz kursu öğrencilerini taşıyan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Can pazarının yaşandığı feci kazada 5'i ağır olmak üzere 13 çocuk yaralanırken, sürücü M.K. gözaltına alındı.