Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 21:35

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir haberleşme uygulaması üzerinden çocuk müstehcenliği içeriklerini para karşılığında sattığı tespit edilen ve bu içerikleri satın aldıkları değerlendirilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A., Y.K., A.K., D.A. ve A.A. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldığı bildirildi.