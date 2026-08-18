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Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti!
Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti!
Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2026 18:14
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Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.
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