5 şehit için Eskişehir'de tören: Helikopter kazasında yürek burkan ayrıntılar ve vertigo ihtimali
Eskişehir'de 5 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasının ardından 5 şehit için Eskişehir'de tören düzenleniyor. Kahramanlarımızın hayatlarına ilişkin yürek burkan ayrıntılar ortaya çıkarken, afetlerde yüzlerce insanın hayatını kurtaran Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün son uçuşunda evine 20 kilometre mesafede şehit olduğu öğrenildi; kazanın nedenine ilişkin incelemelerde vertigo ihtimali de gündeme geldi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel